Abertas inscrições para o concurso MachiFoto

Estão abertas as inscrições do concurso MachiFoto, uma organização do Grupo de Teatro de Machico, e que consiste em enviar 2 fotos inéditas sobre o tema Espaços Públicos/Paisagem Urbana, acompanhadas com a ficha de inscrição, disponíveis no Facebook: Grupo de Teatro de Machico, para o email [email protected]

O concurso, que vai para a sua 7.ª edição, tem como objectivo "sensibilizar os jovens e menos jovens para a cidadania enquanto agentes de mudança. A fotografia, como meio de comunicação, tem o poder de mudar o nosso meio social, se as imagens forem devidamente direcionadas para as causas que pretendemos alcançar… mas também pode constituir um mundo de memórias que nos leva ao passado ou a lugares distantes e inimagináveis. O gosto pela fotografia constitui também, uma forma de entrarmos numa atividade artística onde a linguagem das imagens é cada vez mais relevante. Assim o MachiFoto pretende ser, formalmente, uma ferramenta primeira da arte da comunicação pela imagem, porque as imagens são a mais atrativa comunicação entre os jovens, uma vez que estão constantemente a “disparar” o seu telemóvel com fotos, e que deveriam objetivar, quer na construção dos valores, quer numa mais apurada sensibilidade do mundo que os rodeiam. Por isso, é imperativo fazer com que eles deem um entendimento mais crítico, mais humano e mais artístico a toda essa comunicação", refere nota enviada.

Concretamente ao MachiFoto, a entrega dos trabalhos é até o dia 16 de Março e a sua apresentação final será no dia 29 de Março, onde as fotos serão todas projectadas na sala de cinema do Fórum Machico, e entregue os respctivos troféus e prémios de 300€0, 200€ e 100€, respetivamente para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Os resultados serão também apresentados na página do Facebook do Grupo de Teatro de Machico.

Os 20 melhores trabalhos serão selecionados e impressos, para uma exposição a ser apresentada no Hall Central do Fórum Machico.

O júri é composto pelos professores Filipe Mendonça, Ricardo Caldeira e Rui Camacho.