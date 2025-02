CMF premeia jovens talentos literários em concurso que homenageia Maria Aurora

A Câmara Municipal do Funchal realizou hoje, no Salão Nobre, a cerimónia de entrega dos prémios do primeiro concurso literário infantojuvenil 'Maria Aurora', que atraiu 18 candidaturas de três escolas do município. A iniciativa homenageia Maria Aurora Augusta Figueiredo Carvalho Homem, personalidade marcante da cultura madeirense.

Durante a cerimónia, que contou com diversas entidades, a presidente da Câmara Municipal, Cristina Pedra, ressaltou a qualidade dos trabalhos apresentados. "Os números [dos participantes] evidenciam a qualidade e a dedicação dos nossos jovens participantes, que nos presentearam com trabalhos de enorme sensibilidade, criatividade e maturidade", afirmou.

O concurso contemplou quatro categorias, divididas entre narrativa e poesia, destinadas a estudantes do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. Os vencedores foram premiados com vales para material escolar nos valores de 300, 150 e 75 euros, representando um investimento total de 2.400 euros por parte da autarquia. Adicionalmente, a escola com maior número de alunos premiados - Escola Horácio Bento de Gouveia - recebeu um vale de 300 euros.

Segundo Cristina Pedra, "a escrita, além de ser um veículo de expressão pessoal, é também uma ferramenta poderosa para a construção de valores, da cidadania e de um pensamento crítico. Investir na literatura e na criatividade é investir num futuro mais humano, mais reflexivo e mais consciente."

No final, o DIÁRIO falou com um dos vencedores, nomeadamente Maria Bárbara Dantas Pestana, que venceu o género narrativo para o 2.º e 3.º Ciclo, através do trabalho ‘Os mundos que não me pertencem’, assinando sob o pseudónimo Miriam Barbella.

A jovem estudante da Escola Horácio Bento de Gouveia optou por partilhar por escrito, com os leitores do DIÁRIO, os seus sentimentos após esta conquista:

Todos perguntaram-me: ‘de onde tiraste a tua inspiração?’ Agora, eu respondo. Nos cantos mais escuros da minha mente, eu encontrei a minha inspiração. Eu nunca iria ter escrito o meu conto, se eu fosse como a maioria. Eu sinto que todos estão vivos, menos eu. Sou uma alma melancólica presa num mundo frenético. Uma alma que vagueia por aí. Não preciso de propósito para viver. A qualquer momento eu poderia acabar com tudo e todos iriam se perguntar, se eu fui real. Como é que eu me sinto em relação a ter ganhado? Não sinto absolutamente nada. O mundo continua a girar, nada mudou. Nada muda. Eu não sou nada. O meu desespero não me deixou, nada mudou. Pus um sorriso na cara dos meus pais, professora e amigos, agradeço todo o apoio. Contudo, só sinto um vazio. Não tentem entender aquilo que digo, pois nem eu me entendo. Só sei que foi preciso obsessão para ser a melhor. Maria Bárbara Dantas Pestana (Miriam Barbella)

Como parte da iniciativa, a Câmara Municipal do Funchal publicará uma edição especial reunindo todos os textos vencedores, que será distribuída em todas as escolas do concelho, ampliando assim o alcance e o impacto do concurso na comunidade educativa local.

Lista de premiados

No género poético para o 2.º e 3.º Ciclo:

1.º lugar: Júlia Marques de Freitas Silva – prémio de 300 euros em material escolar

2.º lugar: Maria Martins Carvalho Rodrigues Lopes – prémio de 150 euros em material escolar

3.º lugar: João Tomás Gonçalves dos Santos – prémio de 75 euros em material escolar

No género poético para o Ensino Secundário:

2.º lugar: Martim Miguel Quintal Câmara – prémio de 150 euros em material escolar

1.º lugar: Ana Sofia Fineza Gaspar – prémio de 300 euros em material escolar

No género narrativo para o 2.º e 3.º Ciclo:

1.º lugar: Maria Bárbara Dantas Pestana (sob o pseudónimo Miriam Barbella) – prémio de 300 euros em material escolar

Prémio Escola:

Horácio Bento de Gouveia – escola com mais inscritos e vencedores - 300 euros em material escolar