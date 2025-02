Elfyn Evans é o primeiro líder do Rali da Suécia

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o primeiro líder do Rali da Suécia, segunda ronda do Campeonato do Mundo (WRC), depois de ter vencido a superespecial de abertura, esta quinta-feira.

Evans terminou os 5,16 quilómetros com o tempo de 3.21,6 minutos, batendo o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) e o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) por 0,5 segundos.

Depois de ter sido segundo classificado na prova de abertura, em Monte Carlo, Evans terá a tarefa de abrir a estrada até ao final de sexta-feira, já que o vencedor dessa prova, o francês Sébastien Ogier, não participa na ronda sueca.

"Correu bem. Claro que é difícil descortinar os pontos de travagem durante a noite mas até correu bem", confirmou o galês, que venceu esta prova em 2020.

O francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) foi o quatro classificado, na frente do seu chefe de fila, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão mundial em título.

Neuville admitiu ter sido "demasiado cauteloso nas travagens", para além de ter tido "um problema com os intercomunicadores".

O Rali da Suécia é a segunda das 14 provas do calendário de 2025.

Sexta-feira disputa-se a primeira etapa completa, com 124,32 quilómetros cronometrados.