Não existem ‘pessoas do futebol’ na candidatura de Rui Coelho à AFM?

A Associação de Futebol da Madeira vai ter um novo presidente depois de 42 anos de liderança de Rui Marote.

Rui Coelho, 51 anos, actualmente adjunto da presidência da Câmara Municipal do Funchal - tem ainda experiência em funções no Governo Regional e na Assembleia Legislativa da Madeira- encabeça a única lista ao acto eleitoral para os novos órgãos sociais do organismo que tutela o futebol madeirense, eleições que estão marcadas para 27 deste mês.

Ora, assim que foram conhecidos os nomes que integram a candidatura de Rui Coelho, surgiram desde logo algumas críticas nas redes sociais pelo facto da lista de Rui Coelho não ter ninguém do futebol.

Será mesmo assim?

Vamos factos e cingindo-se apenas aos vice-presidentes- Marco Paiva, antigo futebolista do Marítimo não terá a seu cargo nenhuma vice-presidência, mas é um dos nomes mais conhecidos que estão na lista de Rui Coelho.

Pedro Araújo. Vice-presidente da Direcção. Sempre que se justificar será o substituto de Rui Coelho cabendo ainda a responsabilidade pela área do património. Pedro Araújo é muito conhecido nos meandros do futebol madeirense. Foi treinador de futebol e presidente do Carvalheiro durante muitos anos.

Pedro Reis Pereira. Vice-presidente da área administrativa, nomeadamente na gestão dos recursos humanos. Esteve ligado ao Sporting Clube Santacruzense aquando da reestruturação financeira levada a cabo pelo emblema de Santa Cruz.

Ricardo Gonçalves- Vice-presidente para a área financeira.Foi atleta federado em diversas modalidades desportivas, entre elas, o futebol.

Avelino Silva- Vice- presidente desportivo para a área das seleções regionais e das competições regionais.Com vasta experiência no dirigismo desportivo, no futebol representou o Clube Desportivo Nacional nos escalões de formação e já nos seniores representou a União Desportiva de Santana.

Como se consta em factos, a lista de Rui Coelho tem pessoas do futebol.