Marítimo anuncia novos nomes para a SAD e para a Direcção do clube

Em comunicado publicado no seu site oficial, o Marítimo informa que Gonçalo Romão assumirá o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração da Marítimo da Madeira Futebol - SAD, enquanto Duarte Fernandes, que anteriormente desempenhava funções como Vogal Suplente, passará a exercer o cargo de Vice-Presidente da Direcção do CS Marítimo.

Recorde-se que estas alterações se ficam a dever à saída de Vítor Calado para a Federação Portuguesa de Futebol, conforme já anunciado, o que deixou vagos os lugares agora preenchidos na Direcção e na SAD do Marítimo.