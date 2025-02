Há 21 anos decidiu-se colocar as portas da cidade no Largo dos Varadouros

A Câmara Municipal do Funchal decidiu, há 21 anos, colocar uma réplica das portas da cidade no Largo dos Varadouros. A iniciativa inseria-se nos 500 anos do Funchal e foi a recuperação de um projecto que data do último mandato de João Dantas como presidente da autarquia.

Miguel Albuquerque, na época presidente da Câmara Municipal do Funchal, contava lançar o concurso público no prazo de três semanas a contar de 13 de Fevereiro, com os trabalhos a dever começar em Junho desse ano, 2004.

“Segundo o que foi dito ao DIÁRIO, a estrutura da porta (um arco) será feita em betão, sendo depois revestida a cantaria madeirense cinzenta”, dava conta o nosso matutino.

As peças originais são o brazão, a coroa e a inscrição em latim, que se encontravam guardadas no Museu das Cruzes. A muralha original tinha sido demolida no século XX, por pressão dos comerciantes, por forma a permitir um maior acesso ao mar por parte de população. “Enfim, modernidade numa época em que a pressão militar e de segurança cedia à necessidade de evolução”, explicava o historiador Rui Carita.