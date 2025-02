Sporting tenta aproveitar factor casa e ganhar vantagem sobre Dortmund

O Sporting procura hoje aproveitar o fator casa para ganhar vantagem diante dos alemães do Borussia Dortmund, adversário na 'corrida' aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Em jogo com início às 20:00 no Estádio José Alvalade, os 'leões' tentam ter margem no play-off, num embate em que persiste a dúvida se o goleador sueco Viktor Gyökeres entrará de início, depois de vários jogos a entrar como suplente.

O avançado, que conta com 34 golos na época, seis dos quais na 'champions', tem sido poupado por questões físicas, bem como o médio Morita, tendo os dois jogadores estado de fora no último treino, durante o período aberto à imprensa.

Fora das opções estão os lesionados Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Geny Catamo, enquanto o capitão Morten Hjulmand falha o jogo devido a castigo.

A equipa lisboeta recebe o Borussia Dortmund depois de empatar na visita ao FC Porto (1-1), mantendo a liderança no campeonato, enquanto o Borussia Dortmund chega a Alvalade depois de perder em casa com o Estugarda (2-1).

Os alemães atravessam uma 'crise', afundados no 11.º lugar da Bundesliga, situação que levou ao despedimento do treinador Nuri Sahin, substituído interinamente por Mike Tullberg e, já no sábado, pelo croata Niko Kovac, que se estreou como novo técnico.