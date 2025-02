Laura Catanho e Sofia Aveiro-Pita convocadas ao Estágio da Seleção Nacional de Squash

Duas atletas da AD Galomar foram convocadas ao Estágio das Seleções Nacionais de Squash, que terá lugar no dia 15 de Fevereiro em Lisboa.

O estágio serve como forma de preparação para a disputa dos Campeonatos Europeus que se avizinham. As madeirenses Laura Catanho e Sofia Aveiro-Pita terão a companhia de Catarina Nunes, Maria Arseniev, Mariana Martins e Sara Neves.

Ambas as atletas participaram no Torneio Internacional da Madeira em Squash no mês de Dezembro onde, Laura teve a sua primeira experiência num torneio profissional e a Sofia, venceu a prova nacional de F1.