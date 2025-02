Livre quer construir um “novo caminho” para a Madeira

O Livre entregou, esta tarde, a lista de candidatos às Eleições Regionais antecipadas do próximo dia 23 de Março. Uma lista composta por pessoas que apresentam “ideias e valores” e que se constituem como uma “verdadeira alternativa”, conforme explicou a cabeça-de-lista do partido, Marta Sofia.

“A nossa candidatura traz uma nova perspectiva para a Madeira”, afirmou, aos jornalistas, à saída do Tribunal da Comarca do Funchal, sublinhando que é possível “construir um novo caminho”, com “prosperidade” e com “futuro”.

Assumindo-se como um partido à esquerda, Marta Sofia entende que é tempo de pôr fim a 48 anos de governação do PSD e mostra-se disponível para coligações que possam contribuir para a mudança.

Um plano de emergência para a habitação e soluções imediatas para a área da saúde constam entre as propostas, mas muitas mais serão conhecidas ao longo dos dias de campanha.

“Estamos há 48 anos sob a governação do PSD e eu pergunto, qual é que é a ideia de quem ainda se junta a este partido para avançar com a Madeira. Porque já percebemos que não avança, não avança para os madeirenses, mas avança para a especulação imobiliária, avança para os interesses económicos, avança para toda uma rede, digamos assim, mas para os madeirenses não avança”, constatou.

A lista, que irá representar a voz da esquerda verde europeia, resulta do processo de primárias abertas mais participado até à data para a Região e integra vários candidatos com experiência na região e rostos novos, como Élvio Camacho, Joana Rodrigues e Carlos Pestana.