Cinemas tiveram o melhor Janeiro em receitas de bilheteira desde 2016

As salas de cinema registaram 6,8 milhões de euros de receita de bilheteira em janeiro, o que representa o melhor valor nesse mês desde 2016, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

As estatísticas mensais coligidas pelo ICA indicam que, em janeiro passado, os cinemas contaram com 1.072.436 espectadores, o que resultou em 6.874.834 euros de receitas de bilheteira.

Comparando com o mês homólogo de 2024, em janeiro deste ano verifica-se um aumento de quase trinta por cento (29,8%) nas receitas brutas de bilheteira e uma subida de 21,9% em audiência.

Olhando apenas para as receitas de bilheteira, é preciso recuar a janeiro de 2016 para encontrar valores semelhantes aos de janeiro de 2025, com 6,9 milhões de euros arrecadados.

Em termos de audiência, a última vez que no mês de janeiro se ultrapassou a fasquia de um milhão de espectadores em sala foi 2020 (com 1.122.043 de espectadores), com 6,115 milhões de euros arrecadados em bilheteira, ainda antes de ser declarada a pandemia de covid-19.

A lista dos filmes mais vistos nos cinemas portugueses no primeiro mês de 2025 foi "Mufasa: O rei leão", de Barry Jenkins, estreado em 19 de dezembro, com 226.410 espectadores, seguindo-se o filme brasileiro "Ainda estou aqui", de Walter Salles, com 137.874 espectadores, que chegou às salas portuguesas em 16 de janeiro, sendo o filme mais visto desde então.

Desde a estreia, até ao passado domingo, 09 de fevereiro, "Ainda estou aqui" acumulou 214.747 espectadores e 1,402 milhões de euros de receita.

O filme português mais visto em janeiro, estreado no dia 23, foi "Banzo", de Margarida Cardoso, com 1.382 entradas.

Do total de receitas e audiência em janeiro, a NOS Lusomundo Cinemas, a maior exibidora portuguesa com 218 salas de cinema, liderou as estatísticas, com 4,5 milhões de euros de receita e 680.578 espectadores.

A fatia de mercado desta exibidora é de 66,2% em receita bruta e 63,5% de número de espectadores.