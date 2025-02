Turista que caiu no Cais do Sardinha já foi resgatada

O helicóptero multi-mission do Serviço Regional de Protecção Civil já resgatou a turista que caiu no Pico Furado, após percorrer a Vereda da Ponta de São Lourenço, na zona do Cais do Sardinha, no Caniçal.

Tal como foi noticiado, a estrangeira caiu numa zona interdita e o SANAS-Madeira não consegui retirá-la por mar devido à forte agitação marítima. Também os Bombeiros Municipais de Machico não a resgataram por terra, tendo sido accionado o helicóptero.

A mulher já chegou ao Serviço Regional de Protecção Civil, onde era aguardada por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.