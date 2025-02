Encontrada caixa negra do helicóptero militar que colidiu com avião em Washington

As autoridades norte-americanas recuperaram a caixa negra do helicóptero Black Hawk que colidiu com um avião em Washington.

A caixa negra do helicóptero militar encontra-se atualmente na sede do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e, segundo adianta a autoridade, parece não estar danificada.

Os gravadores de dados de voo do helicóptero e do avião estão a ser analisados, dizem os investigadores.

Pelo menos um controlador de tráfego aéreo que estava a trabalhar durante o acidente foi entrevistado, segundo Todd Inman, membro do NTSB.

Inman adiantou ainda que as entrevistas estão a decorrer e não se sabe ao certo quantos controladores estavam a trabalhar na altura e que estas entrevistas "com os controladores de tráfego aéreo são fundamentais".

"Essa é a razão pela qual há um processo em vigor que começou imediatamente após o acidente", acrescentou em declarações à AP.

O Comissário disse que os investigadores também irão examinar o pessoal, a formação, a contratação e outros fatores, para além de analisar os registos de todos os controladores de tráfego aéreo envolvidos.

A caixa negra do helicóptero foi encontrada após já ter sido adiantado que as duas caixas negras do avião com que colidiu em Washington na quarta-feira à noite, causando 67 mortos no total, também terem sido resgatadas, de acordo com os meios de comunicação social norte-americanos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, atribuiu a culpa do acidente aéreo ao helicóptero Black Hawk que chocou com um avião de passageiros.

"O helicóptero Black Hawk estava a voar demasiado alto, de longe", disse Trump numa mensagem publicada na sua rede social, segundo a agência espanhola Europa Press.

O gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo do avião foram recuperados pelos investigadores, revelaram na quinta-feira fontes anónimas à CBS News e à ABC News.

O acidente ocorreu quando um helicóptero militar, com três pessoas a bordo, e um avião comercial Bombardier CRJ700 da American Eagle (subsidiária regional da American Airlines), com 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiram na quarta-feira por volta das 20:48 de quarta-feira (01:48 de quinta-feira em Lisboa), quando este último se aproximava do Aeroporto Ronald Reagan, em Washington.

As autoridades já descartaram a hipótese de encontrar sobreviventes entre as 67 vítimas do acidente, tendo as equipas de resgate retirado 41 corpos da água, de acordo com o Departamento de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência do Distrito de Colúmbia.