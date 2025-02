Dois homens sentiram-se mal no Jardim do Campo da Barca

Dois indivíduos sentiram-se mal esta manhã no jardim do Campo da Barca, no Funchal, e tiveram de ser socorridos.

Um deles, um homem estrangeiro aparentemente sem-abrigo, estava desnutrido e acabou por ser transportado ao hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A Polícia de Segurança Pública também esteve no local.