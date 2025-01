PSD diz que Marques Mendes tem "todas as condições" para ser PR

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, afirmou hoje que Luís Marques Mendes tem "todas as condições para ser um extraordinário" Presidente da República e acusou o líder do Chega de viver "numa espécie de sonho permanente".

"Não tenho dúvidas de que o dr. Luís Marques Mendes é um extraordinário candidato e tem todas as condições para ser um extraordinário Presidente da República", afirmou o secretário-geral do PSD.

O antigo líder do PSD e conselheiro de Estado Luís Marques Mendes vai apresentar a candidatura a Presidente da República na próxima quinta-feira, dia 06 de fevereiro, em Fafe, no distrito de Braga.

A notícia foi avançada na quinta-feira à noite pelo jornal Expresso e confirmada à Lusa pelo próprio.

Hugo Soares, que falava aos jornalistas à entrada para um jantar de Reis em São João da Madeira, destacou ainda que Marques Mendes "conhece o país como poucos" e defendeu que o cargo de Presidente da República "não é um lugar para experimentalismos".

"O lugar de PR é um lugar por excelência, um lugar político, onde as decisões que toma todos os dias são decisões politicas e portanto não é um lugar para experimentalismos", acrescentou.

Questionado se o PSD estaria disponível para apoiar o líder do Chega numa eventual segunda volta, Hugo Soares acusou André Ventura de viver "numa espécie de sonho permanente".

"André Ventura vive numa espécie de sonho permanente. Agora quer ser Presidente da Republica? É que ouvi-o dizer que o grande desejo era ser primeiro-ministro, acho que ele ainda vai ser candidato alguma câmara. É bom que os portugueses se recordem que Ventura apresentou-se ao país como candidato a primeiro-ministro", salientou.

André Ventura, que anunciou a pré-candidatura a Presidente da República, traçou hoje como objetivo passar à segunda volta e questionou se poderia contar com o apoio do PSD nessa altura.

As eleições presidenciais vão realizar-se no final de janeiro do próximo ano.