Von der Leyen reconhece que proposta de usar activos russos "é complexa" mas pede decisão

A presidente da Comissão Europeia reconheceu hoje que a proposta de utilização dos recursos russos imobilizados "é complexa", mas que vai "aumentar os custos da guerra para a Rússia", advertindo que "não se pode perder mais tempo".

Em comunicado divulgado pelo executivo comunitário europeu após uma reunião da coligação de apoio à Ucrânia, Ursula von der Leyen disse que "não se pode perder mais tempo".

"A nossa proposta do empréstimo de reparações é complexa, mas, no seu núcleo, aumenta oa custos da guerra para a Rússia [...], ou seja, quanto mais tempo [o Presidente russo, Vladimir] Putin prolongue esta guerra, quanto mais sangue derrame, quanto mais vidas tire e infraestruturas ucranianas destrua, maior será o preço a pagar", advogou.

Ursula von der Leyen acusou a Rússia de estar a "gozar com a diplomacia" e de estar "a empatar" nestas negociações de paz mediadas por Washington.

"Não vamos cair nessa jogada, sabemos quem é o agressor e a vítima nesta guerra" acrescentou, aludindo às críticas feitas ao plano apresentado pela Casa Branca que cedia à Rússia o território ucraniano que ocupou desde 24 de fevereiro de 2022 e também a península da Crimeia, anexada em 2014.