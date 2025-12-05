Comissão Europeia dá 'luz verde' à venda do Novo Banco ao francês BPCE

A Comissão Europeia aprovou hoje a venda do Novo Banco ao BPCE, o segundo maior grupo bancário francês e que se vai tornar acionista único deste quarto maior banco português, considerando não existirem preocupações em matéria de concorrência.

"A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da União Europeia, a aquisição do controlo exclusivo do Novo Banco, de Portugal, pela BPCE, de França. A transação diz respeito principalmente aos setores bancário e financeiro portugueses", anuncia o executivo comunitário em comunicado.

De acordo com a instituição, a "transação notificada não suscita preocupações em matéria de concorrência, dada a posição de mercado combinada limitada das empresas resultante da transação proposta", num negócio formalizado em meados de 2025 com uma avaliação de cerca de 6,4 mil milhões de euros e referente a 100% do capital do Novo Banco.