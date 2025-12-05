CGTP tem acções agendadas em 15 distritos e nas Regiões Autónomas

A CGTP tem ações de luta agendadas para quinta-feira, dia em que decorre a greve geral de trabalhadores, em 15 distritos, nos Açores e Madeira, foi hoje anunciado.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.

Segundo o plano hoje divulgado pela CGTP, às 10:00 vão iniciar-se ações, como concentrações e manifestações, em Braga, Lisboa e Viana do Castelo.

Meia hora depois, iniciam-se ações de luta na Guarda e em Setúbal, a que se somam mais três nos Açores (hora local, mais uma em Lisboa), nomeadamente em Ponta Delgada, Angra e Horta.

Já às 11:00 começam protestos em Beja, Coimbra e Santarém.

Em Faro, Guarda, Portalegre e na Madeira as ações têm início pelas 11:30.

Estão agendadas ações, para as 14:30, em Évora e Lisboa, onde decorre uma manifestação entre o Rossio e a Assembleia da República.

A central sindical indicou ainda que pelas 15:00 iniciam-se ações em Aveiro (duas), Porto e Setúbal.

Às 16:00 começa também uma concentração em Viseu e, meia hora depois, em Leiria.

Após o anúncio da greve geral, o Ministério do Trabalho entregou à UGT uma nova proposta, com algumas alterações ao anteprojeto apresentado em julho, mas que a central sindical disse ser "muito pouco" para desconvocar a paralisação.

No documento, o Governo cede em matérias como a simplificação dos despedimentos em médias empresas ou a redução do número de horas de formação obrigatórias nas microempresas, abre a porta à reposição dos três dias de férias ligados à assiduidade abolidos na 'troika', entre outras, mas mantém algumas medidas bastante criticadas pelas centrais sindicais, como o regresso do banco de horas individual ou a revogação da norma que prevê restrições ao 'outsourcing' em caso de despedimento.

O Governo tem vindo a defender que esta greve é "inoportuna" e que tem por base razões políticas.