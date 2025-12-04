Candidatura presidencial de António Filipe critica pacote laboral em iniciativa junto de trabalhadores

A candidatura de António Filipe à Presidência da República realizou, ao longo da manhã de hoje, junto à Plaza Shopping, uma acção de contacto com trabalhadores na Região Autónoma da Madeira, através do seu núcleo regional de apoio.

De acordo com a nota enviada, a iniciativa teve como objectivo "demonstrar solidariedade para com as justas reivindicações dos trabalhadores, valorizar a Greve Geral marcada para o dia 11 de Dezembro e afirmar que a candidatura de António Filipe é a única verdadeiramente comprometida com a defesa dos trabalhadores e das suas famílias."

O Governo da República PSD/CDS, liderado por Luís Montenegro, está a transformar em letra morta os direitos dos trabalhadores consagrados na Constituição da República Portuguesa. Facilita despedimentos,aumenta a precariedade, destrói a contratação colectiva e desregula ainda mais os horários. Pretende reduzir os trabalhadores a um exército de mão-de-obra barata, sem direitos, à mercê do capital e do patronato. Mandatário Regional da candidatura de António Filipe

A candidatura reafirmou o seu compromisso com a defesa da Constituição e dos direitos laborais nela previstos, manifestando oposição ao pacote laboral e apoio à Greve Geral marcada para 11 de Dezembro.

Lê-se, ainda, que a candidatura "apelou aos trabalhadores da Madeira para que participem na jornada de luta, defendendo melhores salários e melhores condições de vida e de trabalho."