Artur Andrade é o mandatário regional da candidatura de António Filipe à Presidência da República

A candidatura de António Filipe à Presidência da República está a crescer com forte dinâmica na Região Autónoma da Madeira. Após a visita oficial do candidato à Região, já são mais de 200 madeirenses e porto-santenses que subscreveram a sua candidatura no espaço de apenas duas semanas.

Para coordenar o trabalho regional, foi designado Artur Andrade como mandatário regional da candidatura de António Filipe. Paralelamente, está já constituído um grupo de apoio na Madeira, que se encontra a promover um conjunto alargado de iniciativas de esclarecimento e mobilização.

No âmbito destas ações, no próximo dia 26, às 19 horas, há um debate organizado pela Comissão de Apoio à candidatura, na Rua João de Deus, n.º 12, subordinado ao tema 'Os Valores de Abril'.

A candidatura de António Filipe afirma-se como a candidatura dos valores de Abril, da defesa da Constituição, dos trabalhadores e do povo português, assumindo um compromisso claro com a democracia, a justiça social, a soberania nacional e as autonomias regionais. Candidatura de António Filipe

Sobre Artur Andrade

Artur Andrade é advogado, foi deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, vereador da Câmara Municipal do Funchal e deputado municipal. Colaborou com diversos órgãos de comunicação social da Região, é dirigente regional do PCP e desempenha também funções no movimento associativo, sendo dirigente da COCAN e da Banda 'Os Guerrilhas'.