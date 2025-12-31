Governo francês avança com proibição de acesso a redes sociais por menores de 15 anos

O Governo francês preparou um projeto de lei, que será apresentado no início de janeiro, para proibir acesso a redes sociais a menores de 15 anos, bem como o uso de telemóveis nas escolas, noticiou hoje a France Info.

O projeto de lei terá apenas dois artigos para aplicar essas proibições e, no caso da segunda, o Executivo irá apresentá-lo aos sindicatos do pessoal da educação em 07 de janeiro, antes de o submeter, no dia seguinte, ao Conselho de Estado, que deve fazer um controlo de legalidade, indicou a estação pública de rádio.

A intenção do Executivo é que a nova legislação seja aprovada rapidamente para que possa ser posta em prática no próximo ano letivo, a partir de setembro, pelo que deixou de lado uma disposição noutra lei que impunha a maioridade digital aos 15 anos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pronunciou-se no final de novembro a favor da proibição do uso de telemóveis por alunos do ensino secundário a partir do próximo ano letivo e, em meados de dezembro, também confirmou a sua intenção de impedir por lei o acesso às redes sociais antes dos 15 ou 16 anos.

O argumento de Macron é que "antes dos 16 anos, a vida afetiva não está estruturada, o cérebro não está maduro e os menores podem ficar desestabilizados se forem expostos a conteúdos das redes sociais" e correr o risco de depressão, 'ciberbullying', sedentarismo ou problemas de sono.