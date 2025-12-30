Cerca de 3.500 pessoas adquiriram bilhetes de circo que apoiam Associação sem Limites

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, através de uma iniciativa solidária, promoveu a venda de bilhetes que permitiram que cerca de 3.500 pessoas assistissem aos espectáculos do Circo Mundial, no Funchal. O valor arrecadado reverte para a associação.

Através de comunicado, a associação agradece ao Circo Mundial, à família Mariani e a Rui Carvalho, "pela generosidade, empenho e espírito solidário demonstrados, fundamentais para o sucesso desta iniciativa". "O nosso reconhecimento estende-se igualmente a todos os que colaboraram e participaram, tornando possível um evento que demonstrou que, juntos, conseguimos fazer a diferença", aponta.

Nos dias 6 e 11 de Janeiro haverá sessões solidárias às 15 horas, sendo que os interessados podem continuar a contribuir para esta causa.