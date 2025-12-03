CH defende apoio aos agricultores aplicando os regulamentos já existentes

Miguel Castro critica as propostas do JPP para a criação de apoios extraordinários aos produtores de banana e cana-de-açúcar devido ao mau tempo, porque nos projectos de resolução "não há números, não há quantificação de prejuízos" e não há referência a legislação que já prevê compensações.

O JPP, diz, quer apoiar os agricultores "mas esquece o como, o quanto, o porquê e como base em que regulamentação".

O Governo Regional, acusa Miguel Castro, "também falha". O CH, afirma, "é o único que traz rigor ao debate" porque defende apoios, mas com levantamento dos prejuízos e aplicação de regulamentos em vigor.