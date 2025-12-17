Futebolista Paulinho Alves termina carreira aos 27 anos por "problema de saúde"

O futebolista do Leixões Paulinho Alves terminou hoje a carreira devido a um "problema de saúde" que o impede de estar fisicamente apto a competir de forma regular pelo emblema da II Liga de futebol, anunciou o clube.

"Jogador com ADN Leixões, Paulinho Alves foi, desde o primeiro dia, um exemplo de humildade, dedicação e profissionalismo. Um jogador que deixará imensa saudade no seio da equipa e massa adepta. Deixará de jogar, mas será para sempre um de nós. Um eterno leixonense!", homenageou o emblema de Matosinhos, em publicação nas suas redes sociais oficiais.

O médio, de 27 anos, que representou o Leixões nas últimas quatro temporadas, fez a maior parte da sua formação no FC Porto, antes de regressar à Sanjoanense, clube no qual deu os primeiros passos no futebol.

Pelo emblema de São João da Madeira, estreou-se na equipa principal ainda na época 2014/15, tendo saído de seguida para o Liverpool, no qual jogou pelos escalões de sub-21 e sub-23, tendo até integrado uma convocatória do primeiro conjunto, à data orientado por Jürgen Klopp.

Seguiu para o também inglês Wolverhampton e registou uma passagem pelo Pribram, da República Checa, antes de ter retornado a Portugal em 2021/22 e integrado o Leixões na temporada seguinte.

Pelo Leixões, Paulinho Alves somou 65 jogos, 10 dos quais na presente temporada, tendo totalizado três golos e uma assistência.