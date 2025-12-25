Raramente me acontece isto, de não deixar que o que me sai à primeira seja o que fica, mas é Natal e, apesar de saber que ninguém leva a mal (até porque não me leem), achei que devia mudar o tom e seguir um registo mais apropriado à quadra.

Evitei as recomendações de livros, até porque já chegaria tarde, mas sigo a tradição de muitos e aqui vai a minha lista de desejos para este Natal, na esperança de que estes possam ir-se concretizando ao longo do próximo ano, conforme segue:

- Respeito inter pares - para evitar que se sintam tentados a seguir os benefícios dados a outros que, vá lá saber-se porquê, ganharam o direito divino de não trabalhar em determinados períodos. Vale tudo, desde apresentar baixas médicas falsas ou cartas de despedimento, que emprego há de fartura, esquecendo que os avisos prévios são para ser respeitados. O trabalho, esse cá vai ter de ser feito por alguém;

- Critério fiscal – nem que seja para nos podermos entender e para não parecer que isto está a saque, que é chato. Se o que pretendem é seguir a lógica do utilizador-pagador, então se calhar era melhor pensar um pouco mais e perceber que, como está a coisa, não vai correr bem, com prejuízo de muitos em benefício de uns poucos, seja nos carros, seja nas levadas. Se afinal é para prosseguirem como até agora, taxando só porque mexe ao estilo da taxa turística e outras quejandas, então suspendam o resto, que isto de ir buscar a todo o lado não é lá muito criterioso;

- Estudo e planeamento – quando se tenta vender, por exemplo, um modelo de subsidiação aérea com tanta certeza e convicção, convinha que se passasse mais algum tempo de roda da informação disponível. O que está não está bem (nem vai ficar bem), mas o que vi proposto torna a coisa inviável. Há outras vias, no entanto, uma da quais até saída desta pobre cabeça, baseada no modelo do concurso público para a contratação de serviços, que um dia gostava me explicassem porque é um disparate;

- Valorização do dinheiro dos outros, “a.k.a.” do Sr. Governo – os exemplos são vários mas este do campo de golfe é, entre outro tipo de argumentação válida, um verdadeiro tiro no porta-aviões do produto Natureza que o destino diz querer ser e estar em processo de acelerada implementação. Pior que isto, só mesmo se entendessem fazer um troço do rali vinho Madeira na nova estrada alcatroada das Ginjas…

- Gestão de caracteres – que alguém me possa ensinar a gastá-los de forma mais parcimoniosa e com outra qualidade, mantendo por outro lado respeito pela divergência e fomentando pelo menos alguma discordância.

Estarei talvez a pedir muito e aceitem as minhas desculpas se tiver sido esse o caso mas, aqui entre nós que ninguém nos ouve, nem me estiquei muito; fui só a questões que me assaltaram o espírito mais recentemente.

Votos de um Santo e Feliz Natal e de um ano de 2026 com muita saúde e sonhos concretizados!