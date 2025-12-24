 DNOTICIAS.PT
Sporting e Casa Pia dão pontapé da saída para a segunda volta

O Sporting e o Casa Pia dão, em 16 de janeiro, o pontapé da saída para a segunda volta da I Liga portuguesa de futebol, iniciando a 18.ª jornada da prova, de acordo com as alterações hoje divulgadas.

Os dois clubes lisboetas, que também abriram a primeira volta, com uma vitória dos bicampeões nacionais (2-0), defrontam-se às 20:15, no Estádio José Alvalade, um dia antes de o Rio Ave receber o Benfica, às 20.30.

Em domingo de eleições presidenciais, no dia 18, o líder FC Porto visita, às 20:30, o Vitória de Guimarães, a única equipa com a qual perdeu esta época para competições nacionais, tendo sido afastado da 'final four' da Taça da Liga.

A 19.ª jornada começa na sexta-feira, 23 de janeiro, com o embate entre o Casa Pia e o AVS, e fecha na segunda-feira, 26, com a receção dos 'dragões' ao Gil Vicente.

Nessa ronda, o Sporting visita o Arouca, no sábado, às 18:00, e o Benfica recebe o Estrela da Amadora, no domingo, à mesma hora.

Programa da 18.ª jornada

Sexta-feira, 16 jan:

Sporting - Casa Pia, 20:15

Sábado, 17 jan:

Gil Vicente - Nacional, 15:30

AVS - Arouca, 18:00

Alverca - Moreirense, 18:00

Rio Ave - Benfica, 20:30

Domingo, 18 jan:

Santa Clara - Famalicão, 15:30

Tondela - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30

 Segunda-feira, 19 jan:

Estrela Amadora - Estoril Praia, 20:15

Programa da 19.ª jornada

 Sexta-feira, 23 jan:

Casa Pia - AVS, 20:15

Sábado, 24 jan:

Moreirense - Santa Clara, 15:30

Arouca - Sporting, 18:00

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:30

Domingo, 25 jan:

Nacional - Rio Ave, 15:30

Famalicão - Tondela, 18:00

Benfica - Estrela Amadora, 18:00

Sporting de Braga - Alverca, 20:30

Segunda-feira, 26 jan:

FC Porto - Gil Vicente, 20:15

