Sporting e Casa Pia dão pontapé da saída para a segunda volta
O Sporting e o Casa Pia dão, em 16 de janeiro, o pontapé da saída para a segunda volta da I Liga portuguesa de futebol, iniciando a 18.ª jornada da prova, de acordo com as alterações hoje divulgadas.
Os dois clubes lisboetas, que também abriram a primeira volta, com uma vitória dos bicampeões nacionais (2-0), defrontam-se às 20:15, no Estádio José Alvalade, um dia antes de o Rio Ave receber o Benfica, às 20.30.
Em domingo de eleições presidenciais, no dia 18, o líder FC Porto visita, às 20:30, o Vitória de Guimarães, a única equipa com a qual perdeu esta época para competições nacionais, tendo sido afastado da 'final four' da Taça da Liga.
A 19.ª jornada começa na sexta-feira, 23 de janeiro, com o embate entre o Casa Pia e o AVS, e fecha na segunda-feira, 26, com a receção dos 'dragões' ao Gil Vicente.
Nessa ronda, o Sporting visita o Arouca, no sábado, às 18:00, e o Benfica recebe o Estrela da Amadora, no domingo, à mesma hora.
Programa da 18.ª jornada
Sexta-feira, 16 jan:
Sporting - Casa Pia, 20:15
Sábado, 17 jan:
Gil Vicente - Nacional, 15:30
AVS - Arouca, 18:00
Alverca - Moreirense, 18:00
Rio Ave - Benfica, 20:30
Domingo, 18 jan:
Santa Clara - Famalicão, 15:30
Tondela - Sporting de Braga, 18:00
Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30
Segunda-feira, 19 jan:
Estrela Amadora - Estoril Praia, 20:15
Programa da 19.ª jornada
Sexta-feira, 23 jan:
Casa Pia - AVS, 20:15
Sábado, 24 jan:
Moreirense - Santa Clara, 15:30
Arouca - Sporting, 18:00
Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:30
Domingo, 25 jan:
Nacional - Rio Ave, 15:30
Famalicão - Tondela, 18:00
Benfica - Estrela Amadora, 18:00
Sporting de Braga - Alverca, 20:30
Segunda-feira, 26 jan:
FC Porto - Gil Vicente, 20:15