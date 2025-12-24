Condutores da Califórna aconselhados a não viajar no Natal devido a fortes tempestades

Autoridades e meteorologistas da Califórnia pediram aos viajantes que evitem as estradas na véspera e no dia de Natal, devido à previsão de fortes tempestades, que ameaçam atingir o estado norte-americano até sexta-feira.

Milhões de pessoas com planos para viajar pelo estado poderão encontrar condições de viagem perigosas, se não impossíveis, em consequência de um rio atmosférico que deve atravessar a Califórnia, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

"Se planeia viajar nas estradas durante as férias de Natal, reconsidere os seus planos", declarou Ariel Cohen, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Los Angeles, citado pela agência Associated Press.

Os meteorologistas afirmaram que o sul da Califórnia poderá ter o Natal mais chuvoso dos últimos anos e alertaram para a possibilidade de inundações repentinas, deslizamentos de terra e fluxos de detritos nas áreas queimadas pelos incêndios florestais de janeiro passado.

Autoridades do condado de Los Angeles afirmaram na terça-feira que estavam a bater às portas de cerca de 380 famílias particularmente vulneráveis para ordenar que abandonassem as casas.

A maioria das áreas registou chuvas dispersas na manhã de terça-feira, mas esperava-se que o sistema ganhasse força à noite e se intensificasse na véspera de Natal. Algumas regiões podem registar hoje menos chuva e a diminuição da intensidade dos ventos, antes da chegada de outra tempestade.

Os meteorologistas alertaram para nevões intensos e rajadas de vento em partes da Sierra Nevada a partir de terça-feira, o que criará "condições de visibilidade quase nula" e tornará "quase impossível" viajar pelas passagens nas montanhas.

As chuvas fortes e inundações repentinas, que começaram no passado sábado no norte da Califórnia, já levaram a resgates de pessoas e a, pelo menos, uma morte, segundo as autoridades locais.

O sul da Califórnia recebe normalmente de 1,3 a 2,5 centímetros de chuva nesta época do ano, mas esta semana muitas áreas podem ter recebido entre 10 e 20 centímetros, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Há ainda grande probabilidade de inundações generalizadas, deslizamentos de rochas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas queimadas pelo incêndio na zona de Palisades em janeiro passado, segundo a mesma fonte.

As autoridades antecipam o encerramento de várias estradas e atrasos nos aeroportos durante as tempestades, assim como árvores e linhas de energia caídas.

As autoridades locais e estaduais estão a preparar-se para responder a emergências ao longo da semana. O estado enviou recursos e equipas de primeiros socorros a vários condados ao longo da costa e no sul da Califórnia antes das tempestades. A Guarda Nacional da Califórnia também está em estado de prevenção.

Um rio atmosférico é uma faixa longa e estreita de vapor de água que se forma sobre o oceano e flui pela atmosfera, transportando humidade dos trópicos para as latitudes setentrionais.

No início deste mês, rios atmosféricos persistentes inundaram o estado de Washington com quase 19 biliões de litros de chuva numa semana, ameaçando níveis recordes de enchentes, segundo os meteorologistas.

Essa precipitação foi intensificada pelo clima e ar quentes, além de condições meteorológicas incomuns que remontam a um ciclone tropical na Indonésia.