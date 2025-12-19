Mais Santa Cruz acusa JPP de esbanjamento da Taxa de Protecção Civil na compra de veículo histórico
Os vereadores da coligação Mais Santa Cruz criticaram, na reunião pública descentralizada da Câmara Municipal, a utilização de verbas da Taxa de Protecção Civil para a aquisição de um veículo histórico destinado aos bombeiros sapadores, considerando tratar-se de um desperdício de recursos públicos.
A polémica surge após a publicação, a 25 de Setembro, de um concurso para aquisição de um "veículo histórico para a companhia de bombeiros sapadores de Santa Cruz", no valor de 44.275 euros.
Segundo os vereadores da oposição, a compra desvia-se completamente dos objectivos para os quais a taxa foi criada. De acordo com o que foi assumido pelo executivo JPP, a Taxa de Protecção Civil foi implementada para "garantir a sustentabilidade orçamental e financiar directamente os serviços locais de Protecção Civil e socorro, nomeadamente equipas de bombeiros sapadores, manutenção e reparação de viaturas, quartel e equipamentos operacionais".
A coligação Mais Santa Cruz sublinha que foi com base neste pressuposto que a população aceitou pagar a taxa, descrita recentemente pela presidente da câmara como "residual e nem dá para comprar uma ambulância".
Para os vereadores da coligação, a aquisição do veículo histórico "não tem qualquer mais-valia para o funcionamento da corporação", representando antes "um esbanjamento das verbas angariadas pela Taxa de Protecção Civil, desvirtuando completamente o pressuposto que levou à criação da Taxa e traindo a boa fé da população, que aceitou contribuir de boa vontade e sem por em causa a sua legalidade".