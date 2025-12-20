'Esquina' foi um segredo bem guardado

Um evento que foi um segredo até ser desvendado ao público que hoje marcava presença na Placa Central da Avenida Arriaga, apanhou de surpresa toda a gente que não sabia do que estava a ser preparado pela organização das Festas de Natal e Fim de Ano na Madeira, com epicentro na capital.

"Fantástico". Foi como adjectivou o presidente do Governo Regional, hoje presente no evento artístico "Esquinas", que apanhou de surpresa toda a gente. "Os modelos, a concepção cénica, a introdução do bailinho, o bordado, estava maravilhoso, toda a gente adorou", acrescentou Miguel Albuquerque.

"Isto é a prova de que podermos introduzir modernidade com qualidade e, sobretudo, podemos também inovar nas festas", atirou. "Aliás, as pessoas que já estavam aqui e abrir este tipo de espetáculos" para a população é a melhor opção frisou. "Não vale a pena fazermos num recinto fechado, temos que abrir à população, as pessoas adoraram e com a Mia Caboz a cantar, que é a nossa cantora internacional, também, foi espetacular", apontou.

E ainda elogiou o estilista André Pereira que idealizou o espectáculo. "O André é um talento - vocês viram a forma como ele utiliza o bordado, é notável. São dos jovens talentos, os nossos modelos, tudo maravilhoso. Estou satisfeito. Os jovens merecem ser apoiados e ser-lhes dadas oportunidades. E é preciso dar oportunidades porque, se vocês repararem, isto era um tipo de espetáculo muito fora da caixa, ninguém estava à espera. E quando a Antonela propôs, eu e o Eduardo Jesus dissemos logo isto vai ser um sucesso e foi. E vamos fazer mais coisas destas, acho que é extraordinário", garantiu o governante.

O "Esquinas" foi um evento artístico que, segundo o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, é uma forma de mostrar que, apesar das festas de Natal e Fim de Ano acontecer todos os anos no mesmo formato, ainda há espaço para a inovação e a criatividade.

"O facto de ter sido guardado segredo nesta esquina até o último momento causou aqui uma certa curiosidade e a verdade é que a Placa está repleta de pessoas que conseguiram incorporar esta manifestação cultural, artística, com grande alegria", frisa Eduardo Jesus. Uma prova que, apesar de este ser um cartaz dos mais antigos da Madeira, pode ser sempre inovado, concorda . o governante que acrescentou que "o grande desafio está exactamente aí, conseguir de ano para ano incorporar alguma coisa que seja novo e inovador, alguma coisa que as pessoas não estejam à espera, para as surpreender, porque toda a gente gosta de ser bem surpreendida", afiança.

O artista André Pereira não se conteve de satisfação pela concretização do evento da forma como foi idealizado. "Ver o Funchal inteiro, em uníssono, a celebrar arte, porque isto não é só moda, isto é vida real, é povo que se levanta, povo que trabalha, povo que está a celebrar o Natal", atirou em reacção.

"A ideia era trazer à Placa uma prenda, uma prenda de Natal minha e da Secretaria Regional de Turismo, para a cidade", disse ainda. "E acho que estamos todos de parabéns, temos uma equipa de quase 60 pessoas a trabalhar neste projecto. Desde esteticistas, modelos, maquiadores, cabeleireiros, bailarinos, motoristas, polícias, homens da luz, homens do som, é muita gente", elogiou.

A ideia do "Esquinas", acrescentou André Pereira, teve como mote "o nosso Golden Gate, que era conhecido como a 'esquina do mundo'. E eu, quando me visualizei este show, pensei, por que não parar um autocarro na esquina do mundo? Este show tem cinco actos. O primeiro acto é o presente, o segundo acto é a celebração do vinho, é a 'bilhardice' da cidade. O terceiro acto é o verão, o quarto acto é a Primavera das Flores e acabamos com o final do ano", explicou. "Ou seja, é um ano de Placa Central, é um ano de celebração citadina".

Uma ideia que passou por fazer "uma espécie de desfile flashmob, numa altura em que o Funchal está cheio e este é surreal", porque "trazer à avenida mais preenchida da data um autocarro com um grupo de modelos", frisando que é uma ideia a repetir "noutros sítios, com outras ideias. O que interessa é o haver fomento dos artistas, porque nós somos parte liderante no que diz respeito à matéria criativa aqui na ilha".