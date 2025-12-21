Patriarca de Jerusalém visitou campos de deslocados na Faixa de Gaza

O patriarca de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, visitou ontem os campos de pessoas deslocadas instalados ao longo do litoral da cidade de Gaza, informou a Diocese de Jerusalém, da qual dependem os cristãos na Faixa.

Durante a visita às tendas erguidas na faixa costeira, o cardeal conversou com residentes e responsáveis comunitários sobre "necessidades humanitárias e urgentes", segundo o comunicado divulgado pela Diocese.

Ao longo do dia, o cardeal Pierbattista Pizzaballa - que foi considerado um dos principais candidatos à eleição papal, que acabou por recair em Leão XIV - visitou também a sede da Cáritas no bairro de Al Naser, no norte de Gaza, onde se reuniu com funcionários e pacientes.

Posteriormente, deslocou-se a uma clínica médica e ao edifício da União das Igrejas, no bairro de Al Rimal, no oeste da cidade.

O cardeal percorreu ainda um armazém de ajuda humanitária gerido pelos Catholic Relief Services no bairro de Al Zaytoun, no sudeste de Gaza, bem como o hospital Al Ahli, de tradição baptista, situado na Cidade Velha.

A visita incluiu igualmente o Hospital Jordano, na zona de Tal al Hawa, e áreas próximas afetadas pela destruição causada pela ofensiva israelita.

No mesmo distrito, Pierbattista Pizzaballa deslocou-se à Universidade Al Azhar, onde avaliou as condições da instituição e analisou a atividade académica e administrativa.

O patriarca chegou na sexta-feira a Gaza para visitar a Igreja da Sagrada Família, a única paróquia católica no enclave palestiniano, por ocasião das festividades natalícias.

"Não esqueceremos o que aconteceu, mas olhamos para a frente. Reconstruiremos as nossas casas e escolas e reconstruiremos as nossas vidas. Somos daqui e ficaremos aqui. Neste mar de destruição, procuramos ser um exemplo para todos do que significa reconstruir", declarou num discurso na igreja de Gaza na sexta-feira, segundo a agência de notícias palestiniana Wafa.

"Sei que a situação é difícil e vejo-o na vida das crianças, na escola e nas atividades que continuam apesar de tudo. No entanto, mesmo nesta escuridão, uma chama de esperança permanece presente", acrescentou.

Está previsto que o patriarca presida à missa de Natal, que se realizará no domingo na Igreja da Sagrada Família de Gaza, marcando o início das festividades para uma comunidade que, segundo a autoridade católica, "viveu e continua a atravessar tempos sombrios e difíceis".

Pierbattista Pizzaballa tem sido uma das vozes mais críticas, a partir de Jerusalém, em relação à guerra na Faixa de Gaza, que teve um forte impacto na comunidade cristã do enclave.

Este verão, um bombardeamento israelita atingir a Igreja da Sagrada Família, um ataque que provocou vítimas mortais no interior do templo.

Tanto Leão XIV como o seu antecessor, o Papa Francisco, falaram em múltiplas ocasiões com o religioso responsável pela paróquia de Gaza, o argentino Gabriel Romanelli.