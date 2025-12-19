Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Comércio nunca pagou tão bem apesar da quebra no negócio. Número de 2024 revelam crescimento de empresas e funcionários como não se via há 10 anos * Sector dos veículos e venda grossista de mercadorias registam perdas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 4

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. República quer vedar subsídio de mobilidade a quem tiver dívidas ao Estado. Deputado socialista madeirense em Lisboa denuncia "mudança de paradigma inaceitável" que consta da proposta do projecto de portaria da futura plataforma de reembolsos. Carlos Pereira vai questionar ministro das Infraestruturas.

ALM "poderia ter menos 15 deputados". De visita à Região, o candidato presidencial e líder do Chega André Ventura assume, em entrevista ao DIÁRIO, que se pudesse, até perdoaria a dívida da Madeira, mas garante que não vai ignorar suspeitas "graves" sobre Albuquerque.

Fique também a saber que Marques Mendes compromete-se com as Autonomias. Albuquerque reforça apoio ao candidato presidencial que apresentou, no Funchal, a Comissão de Honra da sua candidatura a Belém.

E, por fim, Polícia Florestal apanha empresa a fazer passeios ilegais em BTT.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.