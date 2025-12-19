Negócio de serviços prestados às empresas cresceu 1,4%

O volume de negócios das empresas que prestam serviços a outras empresas cresceu em 2024 apenas 1,4%, bem abaixo do crescimento do número de novas empresas (+4,4%) e de pessoas ao serviço (+8,9%), afectando claramente o volume de negócios por pessoa empregada e, provavelmente, os custos com pessoal, que também diminuíram, face a 2023.

Os dados definitivos de 2024 do Inquérito aos Serviços Prestados às Empresas (SPE), divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM). Importa referir que os SPE são compostos por oito actividades, nomeadamente: 'Informática', 'Jurídicas', 'Contabilidade, auditoria e consultadoria', 'Arquitetura e engenharia', 'Ensaios e análises técnicas', 'Publicidade', 'Estudos de mercado e sondagens de opinião' e 'Atividades de emprego'.

"No ano de 2024, o número global de empresas nas referidas atividades foi de 3.272, +4,4% que no ano precedente, das quais 37,0% eram de 'Contabilidade, auditoria e consultoria', 20,1% pertenciam a 'Arquitetura e engenharia', 19,9% desempenhavam atividade na área de 'Informática' e 16,6% eram de 'Atividades jurídicas'", começa por analisar a DREM, destacando que é o máximo de empresas neste sector desde que há registos (2008).

Foto Shutterstock

No período em referência, "o volume de negócios das atividades de serviços prestados às empresas com sede na Região Autónoma da Madeira (RAM) fixou-se em 751,3 milhões de euros, mais 10,1 milhões que em 2023, traduzindo um crescimento de 1,4%", refere, acrescentando que este indicador "está em crescimento sucessivo desde 2014, atingindo-se em 2024 o valor mais elevado da série disponível (que tem início em 2008)".

De destacar ainda "o montante oriundo das atividades de 'Informática'", que "foi o mais elevado entre as SPE, rondando os 271,3 milhões de euros (+12,3 milhões de euros do que o ano anterior, ou seja +4,7%). Por sua vez, as atividades de 'Contabilidade, auditoria e consultoria' geraram 154,8 milhões de euros (+5,0 milhões de euros do que em 2023, isto é +3,3%), enquanto as 'Atividades de arquitetura e engenharia' e as 'Atividades de emprego' registaram volumes de negócios de 102,5 e 75,4 milhões de euros em 2024 (-23,0 milhões de euros e +9,4 milhões de euros do que no ano anterior)".

Nestas empresas de actividades de 'Serviços Prestados às Empresas' trabalhavam na Região Autónoma da Madeira um total de "10.417 pessoas, mais 852 que em 2023 (+8,9%)", o que também "constitui um máximo histórico, sendo que esta variável está em crescimento ininterrupto desde 2015". Em específico: "As 'Atividades de emprego' empregaram 3.524 pessoas, enquanto as 'Atividades de contabilidade, auditoria e consultoria' e as 'Atividades Informáticas' tinham 2.573 e 2.106 trabalhadores, respetivamente."

Desagregando o emprego por sexo, "verifica-se que cerca de 64,2% são homens e 35,8% são mulheres, sendo que entre 2023 e 2024, a proporção de emprego feminino diminuiu 1,1 p.p.", realça.

Por fim, é de assinalar que "o volume de negócios por pessoa empregada das atividades de serviços prestados às empresas diminuiu de 77,5 milhares de euros em 2023 para 72,1 milhares de euros em 2024 (-5,4 milhares de euros)", enquanto "os custos com o pessoal por pessoa empregada das atividades de serviços prestados às empresas decresceram, passando de 21,5 mil euros em 2023 para os 21,1 mil euros em 2024 (-0,4 milhares de euros)", conclui.