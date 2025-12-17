Pretória expulsa elementos do programa de acolhimento de afrikaners para os EUA

As autoridades da África do Sul disseram hoje que vão deportar sete cidadãos quenianos que trabalham para o programa norte-americano de acolhimento de afrikaners, descendentes dos primeiros colonos europeus.

O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior sul-africano e refere-se diretamente à medida promovida pelo Presidente norte-americano de acolhimento de membros da comunidade afrikaner.

Donald Trump considera que os descendentes dos primeiros colonizadores europeus da África do Sul são perseguidos pelo Governo de Pretória.

De acordo com a África do Sul, Washington recorre a uma organização sediada no Quénia, a RSC África, para organizar os pedidos dos membros da comunidade afrikaner que pretendam viajar para os Estados Unidos.

"Os relatórios dos serviços de informação indicaram que vários cidadãos quenianos entraram recentemente na África do Sul com vistos de turista e começaram a trabalhar ilegalmente num centro que trata dos pedidos de refúgio para os Estados Unidos", afirmaram hoje as autoridades sul-africanas.