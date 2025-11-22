Viatura incendiou-se na Estrada das Carreiras
Uma viatura ficou totalmente tomada pelas chamas esta manhã , na Estrada das Carreiras, abaixo do restaurante Abrigo do Pastor. O alerta foi dado às 7h11, mobilizando de imediato os Sapadores de Santa Cruz, que se deslocaram ao local com uma equipa de combate a incêndios, bem como a PSP, que garantiu a segurança da via.
Apesar do aparato e da intensidade das chamas, não há registo de feridos. Os bombeiros procederam à extinção do incêndio e à estabilização da zona, evitando a propagação para a vegetação envolvente.
As causas do incêndio ainda não estão determinadas.
