'Bairro Mágico dos Brinquedos' leva solidariedade natalícia à Praceta do Bairro do Hospital

A iniciativa solidária 'Bairro Mágico dos Brinquedos' reuniu, esta sexta-feira, 19 de Dezembro, crianças, famílias e a comunidade local na Praceta do Bairro do Hospital, no Funchal. A acção, promovida pelo Centro Luís de Camões, contou com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, num evento que marcou a quadra natalícia com partilha e proximidade.

O projecto resultou de uma parceria entre a Associação Centro Luís de Camões, várias escolas do concelho do Funchal e empresas locais, que ao longo do ano contribuíram para a recolha de brinquedos redistribuídos durante o evento. A iniciativa combina solidariedade, reutilização e envolvimento comunitário, estando aberta a toda a população.

Durante a cerimónia, Paula Margarido destacou o significado especial da época natalícia para ações de solidariedade. "Gestos simples, como partilhar um brinquedo, ganham um valor ainda maior nesta época, porque levam alegria às crianças e reforçam os laços de vizinhança e de pertença comunitária", afirmou a governante.

A responsável governamental elogiou o trabalho das instituições de proximidade, que conhecem o território e respondem diretamente às necessidades das famílias. Paula Margarido deixou uma menção particular ao Centro Luís de Camões e à sua responsável, Rubina Barros, pelo empenho e capacidade de mobilização da comunidade.

A secretária regional reafirmou ainda o compromisso do Governo Regional em apoiar iniciativas que promovam inclusão social, igualdade de oportunidades e convívio comunitário, sublinhando que é através destes gestos que se constrói uma sociedade mais justa e coesa.