Início de férias natalícias não abranda congestionamentos

Uma boa parte das escolas da Região, nomeadamente do 1.º Ciclo, já está de férias e, por conseguinte, como habitual nos períodos de férias escolares, isso reflecte-se no trânsito. Não parece ser o caso, para já, desta manhã de quarta-feira.

De acordo com o que é possível perceber da estrada, há tráfego intenso e que origina algum congestionamento no sítio do costume da Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, em cerca de 2 km de extensão.

A partir da Cancela pode-se notar estes constrangimentos, embora claramente com menor intensidade. Pelo que, esperando que não ocorram avarias ou acidentes, deverá ser uma manhã de quarta-feira tranquila.