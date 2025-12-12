Prémio Nobel Narges Mohammadi detida no Irão

A laureada com o Prémio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, foi detida no Irão, onde se encontrava em liberdade provisória por motivos de saúde, anunciou hoje a fundação iraniana criada em seu nome.

"A Fundação Narges Mohammadi anunciou ter recebido informações credíveis de que Narges Mohammadi foi violentamente detida pelas forças de segurança e pela polícia há cerca de uma hora, durante a cerimónia do sétimo dia em memória de Khosrow Alikordi", um advogado falecido na semana passada, indicou o comité por volta das 13:00 de Lisboa.

A advogada francesa de Narges Mohammadi, Chirine Ardakani, confirmou igualmente a informação à agência noticiosa France-Presse (AFP).