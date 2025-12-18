Mais empresas e pessoal no Comércio mas em negócio a cair na Madeira

As empresas do Comércio com sede na Região Autónoma da Madeira "geraram um volume de negócios de 3.700,3 milhões de euros (-2,5% que no ano anterior) e empregaram 14.782 trabalhadores (+3,2% que no ano precedente)", tendo aumentado para 3.723 empresas (+0,3% face a 2023) em actividade" no ano de 2024, refere informação divulgada esta manhã pela Direção Regional de Estatística, em simultâneo com dados do INE.

"Em termos de detalhe de informação, é importante frisar que o setor do Comércio é composto por três divisões: o Comércio, manutenção e reparação automóvel (divisão 45 da CAE Rev..3), o Comércio por grosso (divisão 46) e o Comércio a retalho (divisão 47)", pelo que das 3.723 empresas, estas "distribuíram-se entre 662 empresas dedicadas a Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos (17,8% do total), 1.113 vocacionadas para o Comércio por Grosso (29,9% do total) e 1.948 relativas a Comércio a Retalho (52,3%)".

Quanto ao volume de negócios da atividade de Comércio, este indicador "concentrou-se principalmente (52,8%) no Grossista (1.955,5 milhões de euros), tendo 37,4% (1.384,4 milhões de euros) correspondido ao subsetor do Retalho e 9,7% (360,4 milhões de euros) ao subsetor Automóvel (abrangendo vendas e manutenção)", espcifica.

Por outro lado, no que toca ao número de empresas no setor do Comércio, importa destacar que correspondem "a 10,4% do total de empresas não financeiras a atuar na Região (11,0% em 2023), que realizaram 35,5% do volume de negócios do total de empresas não financeiras (38,8% em 2023)" e "em relação ao pessoal ao serviço, este setor empregava 14,2% do pessoal ao serviço no total das empresas não financeiras (14,6% em 2023) e 85,5% da margem comercial da globalidade destas empresas foi gerada por empresas do setor do Comércio (97,4% em 2023)", realça a DREM.

Os dados revelam ainda que, em relação a 2023, "as empresas do setor do Comércio apresentaram reduções de 5,7% na margem comercial e de 2,5% no volume de negócios, e um aumento de 8,9% no Valor Acrescentado Bruto (VAB). As remunerações subiram 10,4%, o número de pessoas ao serviço registou um acréscimo de 3,2% e o número de empresas cresceu 0,3%".

Foto DREM

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos

Em específico, "as empresas de Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos registaram aumentos de 10,1% no VAB, 9,7% nas remunerações, 4,2% no pessoal ao serviço e 1,2% no número de empresas", enquanto "a margem comercial e o volume de negócios sofreram diminuições de 7,4% e 2,8%, respetivamente, face a 2023", sendo que "a margem comercial por empresa diminuiu 8,5% (de 70 mil euros em 2023 passou para os 64 mil euros em 2024)".

"Numa análise por produtos - publicada pela primeira vez para a RAM -", refere a DREM, "as vendas de 'veículos automóveis' representaram 64,3% do volume de negócios global da atividade de Comércio automóvel (60,8% em 2023). Por sua vez, as vendas de 'peças e acessórios' pesaram 16,1% das vendas globais (25,6% em 2023), cabendo aos 'serviços de manutenção e reparação automóvel' uma representatividade de 13,3% (7,4% em 2023). De entre os 10 principais produtos vendidos nesta atividade, o maior destaque vai para as vendas de 'automóveis ligeiros por grosso' (39,4%; 16,2% em 2023), os 'serviços de manutenção e reparação automóvel' (13,3%; 7,4% em 2023) e as vendas de 'veículos automóveis ligeiros a retalho' (12,7%; 27,4% em 2023)", adianta.

Comércio por grosso

O Comércio por grosso, por seu lado, "registou diminuições na margem comercial de 20,0% e no volume de negócios de 7,3%. As remunerações, o número de empresas, o VAB e o pessoal ao serviço nestas empresas aumentaram 7,9%, 3,7%, 3,1% e 2,7%, respetivamente, face ao ano anterior. A margem comercial por empresa diminuiu dos 273 mil euros em 2023 para os 210 mil euros em 2024 (-22,9%)".

Quanto aos três principais grupos de produtos comercializados na atividade grossista, estas "foram a 'venda por grosso especializada, n.e.', com um peso de 40,2% (40,5% em 2023; -7,8% em valor face ao ano anterior), os 'produtos alimentares, bebidas e tabaco', com 24,0% da globalidade do Comércio por grosso (21,1% em 2023; +5,6% em valor), e os 'bens de consumo doméstico', com um peso de 12,8% (+0,9 p.p.; -0,3% em valor). Os 'outros produtos intermédios (papel e cartão, fibras têxteis, matérias plásticas)' foram os produtos mais comercializados na atividade de Comércio por grosso com uma representatividade de 25,3% (23,6% em 2023), seguido dos 'combustíveis para veículos' (9,3%; 8,7% em 2023) e dos 'produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos' (8,7%; 7,7% em 2023)", acrescenta.

Comércio a retalho

Por fim, o Comércio a retalho "registou um acréscimo de 13,2% no VAB (+15,2% em 2023), tendo aumentado o volume de negócios em 5,1% (+9,8% em 2023) e as remunerações em 12,0% (+12,8% em 2023). Destaque também para o aumento do número de pessoal ao serviço nesta divisão (+3,1% após uma variação de +2,4% em 2023). A margem comercial por empresa aumentou 8,8% face a 2023, para os 197 mil euros (182 mil euros em 2023)", aponta

Por tipo de produtos, "as vendas de 'produtos de alimentação, bebidas e tabaco' que incluem os 'frutos e produtos hortícolas, de carne, peixe, produtos de padaria, leite e seus derivados e de ovos' e os 'outros produtos alimentares', representam 42,3% das vendas de comércio retalhista (+0.5 p.p. face a 2023), o que traduz um aumento em valor de 6,3%. Seguem-se os 'combustíveis para veículos e de outros produtos novos', onde se incluem também os 'artigos de ourivesaria e relojoaria, material fotográfico e ótico, produtos de limpeza', com 18,6% (-1,3 p.p.; -1,6% em valor face a 2023) e o 'vestuário, produtos médicos e farmacêuticos, artigos de higiene', entre outros, com 18,3% do total de vendas (+0,6 p.p.; +8,3% em valor que em 2023). O principal produto vendido no Comércio a retalho continuou a ser os 'combustíveis para veículos' 11,6% (-0,1 p.p. face a 2023), seguido do 'leite e derivados' 11,2 % (+0,4 p.p. face 2023) e do 'arroz, massa, farinha e outros farináceos' 9,8% (+1,5 p.p. face ao ano anterior)", conclui.