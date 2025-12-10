Este Natal leve 3 óculos e pague só 1!

A época mais iluminada do ano chegou à Alain Afflelou com uma oferta que não só favorece quem usa óculos todos os dias, como também permite presentear quem mais gosta.

Durante esta temporada festiva está disponível a campanha Tchin Tchin Especial Natal, onde ao comprar dois pares de óculos graduados, recebe um terceiro par completamente grátis — para si ou para oferecer.

Válido exclusivamente no período de Natal, em lojas Alain Afflelou.

Como funciona a promoção?

A campanha é simples, flexível e pensada para que cada cliente obtenha o melhor benefício com o menor custo.

1.º par – Óculos graduados à sua escolha

Pode seleccionar entre uma grande variedade de marcas reconhecidas e modelos Premium, com preços variáveis consoante o estilo.

2.º par – O par para mudar de estilo

Por apenas 1€, pode escolher o segundo par numa selecção com mais de 100 modelos modernos da colecção MAGIC AFFLELOU — ideal para ter um visual extra: um para o trabalho, outro para o dia-a-dia ou para ocasiões especiais.

3.º par – Oferta de Natal incluída

Na compra dos dois primeiros pares, o 3.º par é totalmente gratuito e pode ser escolhido também dentro da colecção MAGIC AFFLELOU.

Se preferir, pode solicitar o terceiro par como cartão-presente, perfeito para surpreender um amigo, familiar ou alguém especial neste Natal.

Exame visual gratuito incluído

Ao adquirir a sua oferta, tem ainda direito a exame visual gratuito, com acompanhamento profissional e a possibilidade de experimentar diferentes estilos de armações até encontrar a ideal.

Esta é a época de ver melhor e oferecer melhor

Seja para si ou para alguém que merece um presente útil e inesquecível, esta promoção é uma oportunidade única para entrar no novo ano com uma visão clara e um estilo renovado.

Visite-nos em qualquer loja Alain Afflelou e aproveite o Tchin Tchin Especial Natal antes que termine.

Três pares pelo preço de dois — uma prenda perfeita, ao estilo Afflelou.

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

CC Madeira Shopping, loja xpress, Frente SportZone

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/