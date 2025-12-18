"É um verdadeiro exemplo de proximidade, cuidado e empenho do Governo Regional"

O Grupo Parlamentar do PSD visitou hoje o novo Complexo Social da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, uma infra-estrutura que traduz de forma inequívoca o compromisso do Governo Regional com políticas públicas de proximidade e com respostas sociais qualificadas dirigidas à população idosa.

A deputada Cláudia Perestrelo sublinhou que esta obra "é o reflexo do investimento continuado do Governo Regional em matéria de respostas sociais dirigidas a pessoas idosas", recordando que o projecto resulta de um esforço conjunto entre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o próprio Governo Regional, num investimento global de cerca de 15 milhões de euros.

A parlamentar destacou ainda que esta nova infra-estrutura permitirá "reabilitar camas já existentes e criar 60 novas vagas, perfazendo um total de 80 camas destinadas a pessoas idosas", ao que se juntam "cinco residências duplas para pessoas com autonomia, oferecendo um modelo de residências assistidas que promove independência com segurança". O edifício integrará igualmente um centro de dia com capacidade para 30 utentes, reforçando a abrangência da resposta social.

Cláudia Perestrelo sublinhou que "este é um investimento social robusto e estratégico, inteiramente alinhado com o Orçamento Regional para 2026, que contempla 81 milhões de euros destinados à proteção social, com especial enfoque nas pessoas idosas".

Para o PSD, esta obra constitui "um verdadeiro exemplo de proximidade, cuidado e empenho do Governo Regional, em garantir mais qualidade de vida, dignidade e longevidade à população sénior da Região Autónoma da Madeira".

O Grupo Parlamentar do PSD reafirma, assim, que a prioridade social permanece no centro da ação governativa, através de investimentos que não apenas respondem às necessidades atuais, mas projetam a Região para um futuro mais inclusivo, solidário e humano.