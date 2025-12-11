 DNOTICIAS.PT
Patrocinado CASA SANTO ANTÓNIO

Gambiarras de interior e exterior na Casa Santo António

Colecção de Natal inclui ainda projectores de luz e figuras da época repletas de luz

None

O Natal está aí à porta e muitas famílias encontram-se a dar os últimos retoques nas fachadas e muros das suas casas, especialmente com as gambiarras que dão um colorido especial à noite.

Refira-se que é importante que opte por produtos de boa qualidade com isolamento elétrico e que sejam testados e certificados.  No exterior, o cuidado deve ser redobrado. As luzes ficam expostas ao vento, à humidade e às oscilações de temperatura, pelo que a resistência dos materiais e a segurança da instalação são relevantes.

A Casa Santo António disponibiliza uma vasta gama de gambiarras. Há modelos de vários comprimentos, intensidades e tonalidades, desde as luzes brancas e subtis, às versões multicoloridas. Também existem soluções para ambientes exteriores, com maior durabilidade e proteção contra intempéries. Da colecção fazem ainda parte ornamentos luminosos com figuras da época e também projectores de luz com dezenas de imagens natalícias que se vão movimentando.   

Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil
Para mais informações:
Contacto:  291 700 010
E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.