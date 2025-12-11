Gambiarras de interior e exterior na Casa Santo António

O Natal está aí à porta e muitas famílias encontram-se a dar os últimos retoques nas fachadas e muros das suas casas, especialmente com as gambiarras que dão um colorido especial à noite.

Refira-se que é importante que opte por produtos de boa qualidade com isolamento elétrico e que sejam testados e certificados. No exterior, o cuidado deve ser redobrado. As luzes ficam expostas ao vento, à humidade e às oscilações de temperatura, pelo que a resistência dos materiais e a segurança da instalação são relevantes.

A Casa Santo António disponibiliza uma vasta gama de gambiarras. Há modelos de vários comprimentos, intensidades e tonalidades, desde as luzes brancas e subtis, às versões multicoloridas. Também existem soluções para ambientes exteriores, com maior durabilidade e proteção contra intempéries. Da colecção fazem ainda parte ornamentos luminosos com figuras da época e também projectores de luz com dezenas de imagens natalícias que se vão movimentando.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.