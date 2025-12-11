Seis detidos nas manifestações nas ruas de Lisboa

As várias concentrações e manifestações que marcaram o dia de hoje, um pouco por todo o País, correram sem grandes sobressaltos, com excepção para os episódios registados no final do dia, em Lisboa, com algumas das situações mais tensas a serem transmitidas em directo pelos vários canais de televisão nacionais.

Junto à Assembleia da República houve arremesso de garrafas e houve emissões que deram conta de terem sido ouvidos tiros.

No balanço, às 22 horas, tinham sido detidas seis pessoas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP), conforme veiculado pelo ‘Observador’, deu conta de que “pelas 17h20 foi detectado um grupo de cerca de 150 indivíduos, que se separou da manifestação e saiu de frente da Assembleia da República, deslocando-se em direcção ao Chiado. Este grupo de indivíduos foi provocando diversos danos ao longo do trajecto adoptado, nomeadamente graffiti, em fachadas de prédios residenciais e comerciais, tendo sido interceptados ao chegar ao Largo do Carmo. Alguns dos indivíduos abordados reagiram violentamente à abordagem por parte dos polícias, tendo dois deles sido detidos por resistência e coação sobre funcionário e dois outros identificados”, descreveu a PSP.

Os restantes desacatos terão sido registados na parte final dos protestos. Um homem ultrapassou as barreiras de segurança e subiu calmamente as escadas, tendo sido detido também de forma pacífica, como captaram as câmaras de televisão que se encontravam a filmar a manifestação.

“Os polícias no local necessitaram de, por duas vezes, apagar focos de incêndio, ateados por manifestantes. Em virtude da persistência de tal incivilidade, foi activado o Regimento de Sapadores Bombeiros que apagou o incêndio que lavrava em caixotes do lixo”.

“No final da manifestação, cerca das 20h38, foram detidos três indivíduos por resistência e coação sobre funcionário e ofensas à integridade física qualificada”, a que se juntaram duas pessoas indentificadas.