Montenegro recusa abdicar do poder central para a descentralização

Bom dia. O tema da descentralização, volta e meia, regressa à ribalta, desta feita à boleia do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da recusa do primeiro-ministro Luís Montenegro em avançar para a descentralização. O assunto é uma das manchetes e/ou principais notícias dos diários nacionais que hoje, 15 de Dezembro de 2025, se publicam.

No Público:

- "Câmara de Setúbal perde milhões com terrenos doados para salvar o Vitória"

- "Austrália. Dezasseis mortos em ataque terrorista contra judeus em Sydney"

- "Estrangeiros. Especialistas alertam para medidas 'duras' na imigração"

- "Guiné-Bissau. Suspeito ligado a Embalo detido em Lisboa com cinco milhões"

- "Alimentação. Campanha deste ano traz menos azeite, mas melhor"

- "Música. 2025 foi de Rosalía, Geese e Bad Bunny, dizem as listas de melhores álbuns do ano"

- "Congresso da ANMP. Montenegro volta a afastar regionalização, desta vez até ao final da legislatura"

- "Entrevista. Claude Meyer: 'A China é o único país que resistiu com sucesso às tarifas de Trump'"

No Correio da Manhã:

- "Advogado suspeito de abusos a filhos de amigos. Paulo Abreu foi adjunto de ex-ministra"

- "Investigação da PJ começa com informação do FBI"

- "Moreirense 0 Benfica 4. Pavlidis empurra águia com hat trick"

- "FC Porto-Estrela da Amadora. Farioli decreta 'alerta' máximo na luta pela liderança"

- "Caminha. Três desaparecidos em golpe de mar que vira barco de pesca"

- "Saúde animal. Preço dos ovos dispara com 46 focos de gripe aviária"

- "Tráfico em Beja. 60 timorenses escravizados na rede dos policiais"

- "Austrália. Pai e filho matam 16 pessoas em ataque antissemita"

- "Amadora. Mulher desaparece após encontro com amiga"

- "Contratação. Luciana Abreu reforça projeto CM/CMTV"

No Diário de Notícias:

- "Inquéritos de corrupção abertos pela PJ sobem 54% em cinco anos"

- "Atletismo. Estafeta mista portuguesa é vice-campeã da Europa de corta-mato''"

- "Congresso ANMP. Montenegro fecha a porta à regionalização nesta legislatura"

- "Lisboa. PS critica Moedas na habitação e confirma 'voto consensual' contra Orçamento Municipal"

- "Alerta. Cinco mil doentes com diabetes Tipo 2 aguardam medicamento que substitua o que tomam"

- "Surto. Peste suína africana em Espanha eleva alerta em Portugal"

- "Grécia. A simbólica vitória de um país que há 10 anos esteve à porta de saída da UE"

- "Internet. Mercado negro de 'bots' explode com contas falsas de sete cêntimos que influenciam eleições"

- "DN Brasil. Inovação. Brasileiros criam o Instituto UM, o primeiro 'think-and-do-tank' de Portugal"

- "Maria Inácia Rezola. 'Portugal rompeu com estereótipos: um golpe militar abriu caminho à democracia'"

No Jornal de Notícias:

- "Montenegro fecha a porta à regionalização, mas não quer autarcas 'tarefeiros'"

- "Caminha. Golpe de mar virou barco e há três pescadores desaparecidos"

- "Valongo. Recebe 700 mil euros por ficar sem uma perna em acidente na A4"

- "Natal. Aumentam alertas sobre brinquedos perigosos"

- "Austrália. Ataque em celebração judaica mata 16 pessoas"

- "Portugal. Terras raras despertam o apetite europeu"

- "Eurovisão. Presença de Israel reacende polémicas"

- "No Moreirense, viu-se o grego"

- "FC Porto. 'Trabalho duro' entre treinador e presidente para reforçar plantel"

No Negócios:

- "Cascais quer gerir autódromo e ter Fórmula 1 no Estoril em 2028"

- "'Preocupa-me que seguros de saúde possam fica incomportáveis' - Consersa Capital Gabriel Bernardino, líder da ASF, regulador dos seguros, vê riscos de corte de comparticipações"

- 'Investidor privado - Benefícios: o que oferecer para atrair ou reter talentos"

- "'Cheques' elétricos estão de regresso om 9,6 milhões por usar"

- "Urbanismo: Câmaras obrigadas a resolver conflitos na arbitragem"

No O Jornal Económico:

- "Lisboa sobe mais os preços que Berlim e Paris nas casas de luxo"

- "Banca europeia competitiva passa por remover burocracia desnecessária"

- "Portugal lidera movimento contra abusos nas ajudas estatais à energia"

- "Ministra e UGT retomam negociações da lei laboral amanhã"

- "Sarmento afasta salário mínimo de 1.600 euros até 2029"

- " Zelensky renuncia à NATO em troca de garantias de segurança"

- "Cada vez mais pensionistas trabalham após a reforma"

No Record:

- "Moreirense 0-4 Benfica. Letal. Hat trick de Pavlidis em vitória larga"

- "Grego volta a ser artilheiro da Liga. 'Noite perfeita'"

- "Mourinho provoca rivais. 'Choram, gritam e pressionam"

- "São Silvestre 2025. Mais de 10 mil nas ruas de Lisboa"

- "Sporting. Geny fecha renovação"

- "FC Porto-E. Amadora. 'É um 9 de topo', Farioli rendido a Samu"

- "Futebol feminino. Damaiense 0 Benfica 2. Águia nos quartos da Taça"

No O Jogo:

- "Moreirense 0 -- Benfica 4. Pavlidis implacável"

- "Mourinho. 'Parece que foi uma vitória sem esforço, mas é mentira'"

- "Vasco Sousa volta a fraturar perónio direito"

- "FC Porto -- E. Amadora. Francesco Farioli toca a reunir contra desatenções. 'A minha luta diária é manter todos alerta'"

- "Treinador do Celta rendido a Gabri. 'Tem um futuro brutal'"

- "Médio espanhol e Mora recuperados"

- "Sporting. Agora é oficial: Blopa renovou até 2030 e tem cláusula de 80 milhões de euros. 'Tem sido uma roda gigante de grandes emoções'"

- "Leões marcam 2,7 golos por jogo na Liga. Melhor só Bayern e Barça. No pódio da Europa"

- "Participam na CAN: Diomande e Geny já se despediram"

- "I Liga. Famalicão 4 -- Estoril 0. Arouca 1 -- Alverca 0."

E no A Bola:

- " Moreirense 0 -- Benfica 4. Implacável. Benfica extremamente eficaz aproveita erros alheios e Pavlidis brilha com 'hat trick'"

- "'Há penálti sobre Pavlidis. Outros choram, pressionam e gritam. E nós, com um perfil diferente, fazemo-lo menos'. José Mourinho"

- "FC Porto. 'Desafio diário é manter a exigência e o foco'. Francesco Farioli"

- "Gabri Veiga de volta, mas será Rodrigo Mora a assumir a batuta do jogo"

- "Sporting. Leão com fome de golos"

- "Geovanny Quenda operado amanhã em Londres"

- "Futlanguage, a escola de línguas que dá cartas no universo do desporto-rei"