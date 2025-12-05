Lista candidata à Direcção Regional da Madeira dos Fisioterapeutas rejeitada por não reunir requisitos

António Lopes foi reeleito bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas para um segundo mandato de quatro anos, após ter concorrido como candidato único, foi hoje divulgado.

Segundo os resultados provisórios divulgados no 'site' da Ordem dos Fisioterapeutas, a Lista A de António Lopes recebeu 80,7% dos votos (1.852 votantes), tendo-se registado também 443 votos em branco (19,3%). Estavam inscritos 12.129 eleitores.

António Lopes, que é professor coordenador da Escola Superior de Saúde de Alcoitão (Cascais), foi um dos líderes do processo que culminou na criação da Ordem dos Fisioterapeutas, tendo sido eleito como primeiro bastonário em dezembro de 2021.

"A sua ação voltou a merecer a confiança dos Fisioterapeutas e é reconhecida com a reeleição de hoje, na qual foi candidato único, sob o lema 'Consolidar a Ordem com uma visão clara e uma nova ambição'", pode ler-se, numa nota enviada pela Ordem dos Fisioterapeutas.

Foram também eleitos os novos representantes dos restantes órgãos estatutários, o Conselho Geral, o Conselho Jurisdicional e o Conselho de Supervisão em listas lideradas respetivamente por Maria António Ferreira de Castro, por Rui Manuel Tomé Torres e por Jorge Manuel dos Santos Conde, divulgou ainda a ordem.

O ato eleitoral serviu também, pela primeira vez, para a eleição das direções regionais e mesas de assembleia regionais, que "irão ter um papel importante numa ainda maior proximidade da Ordem aos mais 14.000 Fisioterapeutas espalhados por todo o país", destacou a Ordem dos Fisioterapeutas na nota de imprensa.

"As listas apresentadas à Direção Regional Madeira e Mesa de Assembleia Regional sul não foram admitidas a sufrágio pela comissão eleitoral, por não reunirem os requisitos previstos no regulamento eleitoral, pelo que será necessário proceder à repetição das eleições para estes dois órgãos", explicou ainda a mesma fonte.

A cerimónia de tomada de posse dos eleitos decorrerá em 13 de dezembro na Escola Superior de Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, no Parque das Nações.