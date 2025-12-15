CEDEAO vai impor "sanções específicas" a quem entre no processo de transição

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ameaçou ontem impor à Guiné-Bissau "sanções específicas" a quem entrar no processo de transição, na sequência do golpe de Estado ocorrido no passado dia 26 de novembro.

"As autoridades irão impor sanções específicas a indivíduos ou grupos de pessoas que entrem no processo de transição", declarou o presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Alieu Touray, aos jornalistas durante uma cimeira que reuniu os chefes de Estado do bloco regional em Abuja, capital da Nigéria.