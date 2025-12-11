Adesão de 48% à greve geral no Serviço Regional de Saúde

A adesão à greve geral desta quinta-feira pelos funcionários do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) foi de 48%, conforme dá conta aquela empresa pública em comunicado enviado às redacções.

Garantindo que "os serviços mínimos foram assegurados", o SESARAM faz saber que foram 1.598 os trabalhadores que aderiram à paralização nacional convocada para o dia de hoje. Estavam escalados 3.314 funcionários das várias áreas e serviços.

"O SESARAM, EPERAM reconhece o direito à greve por parte dos trabalhadores, mas lamenta o incómodo causado, uma vez que os serviços mínimos determinados para os dias de greve, inevitavelmente geram constrangimentos para os utentes", podemos ler na nota remetida.