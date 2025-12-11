"O País escolheu trabalhar", garante Governo da República, que desvaloriza números da greve

"A esmagadora maioria dos trabalhadores está a trabalhar", disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no briefing antecipado do Conselho de Ministros , esta quinta-feira, para dar uma resposta oficial à greve geral.

Conforme escreve o Expresso, o Governo optou por desvalorizar a mobilização. Falou de "uma greve parcial em alguns sectores da função pública", de "uma adesão inexpressiva no sector privado e social", deu dados que apontam para adesão de "0% a 10%" no sector privado e disse que "o país escolheu trabalhar" e que "quem faz greve é uma minoria". Deu ainda dois indicadores: as transacções da SIBS tiveram uma redução de 7%, o trânsito nas pontes Lisboa "está a cair 5%".

Leitão Amaro deixou uma garantia: "Temos um mandato e temos de ouvir a maioria. Queremos continuar a conseguir, em diálogo, aprovar as medidas de que o país precisa. Manteremos o diálogo, mas para conseguir fazer as mudanças", disse o ministro, lembrando que a Economist considerou o País como economia do ano.