Governo quer fazer do Rally Madeira Legend “um emblema do automobilismo regional”

A 5.ª edição do Rally Madeira Legend arrancou oficialmente esta sexta-feira, com a cerimónia de partida a reunir dezenas de entusiastas, entidades oficiais, organização e equipas na Avenida Arriaga.

Rally Madeira Legend já está na estrada A caravana com quase 60 concorrentes, cumpriu, ao início desta noite de sexta-feira, a cerimónia de partida do Rally Madeira Legend, a partir do pódio colocado na Avenida Arriaga (em frente à sede do Club Sports da Madeira, organizador do evento).

A tradicional bandeira de partida voltou a conferir o tom festivo e emocional ao início de uma prova que, ao longo dos anos, tem consolidado a sua relevância cultural, desportiva e turística.

Os momentos protocolares começaram no Club Sports Madeira, onde o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e o presidente da instituição, Paulo Fontes, acolheram convidados e parceiros. O encontro contou ainda com a presença de autoridades militares, dirigentes desportivos e responsáveis pela organização.

Durante a cerimónia, José Manuel Rodrigues reafirmou a ambição do executivo em projectar o evento para "um novo patamar". “Pretendemos que este rali venha a ser um emblema do automobilismo regional, mas também da atividade económica e da promoção turística”, declarou o secrerário, sublinhando que a Região “reúne todas as condições para o efeito”.

José Manuel Rodrigues sublinhou ainda que a estratégia do Governo Regional passa por “continuar a apostar no Rally Legend e na sua afirmação, a par do tradicional Rali da Madeira".

O ambiente na Avenida Arriaga atingiu o auge com o desfile das equipas no pódio instalado no local, onde as viaturas históricas, muitas delas evocando o antigo Rali Vinho Madeira, foram recebidas sob forte entusiasmo do público. Para muitos aficionados, estes modelos representam uma memória viva da tradição automobilística da ilha, sentimento que o secretário regional da Economia também destacou ao notar que esta colecção de carros ocupa "um lugar especial nas memórias dos madeirenses".

Por seu turno, a organização salienta que esta edição volta a reunir viaturas icónicas, distribuídas pelas categorias 'Spirit' e 'Legend Show', perpetuando a história do automobilismo internacional e do antigo Rali Vinho Madeira.

Entre as 61 equipas inscritas contam-se pilotos madeirenses, nacionais e estrangeiros, garantindo diversidade e competitividade ao evento.

Com a partida dada na baixa do Funchal, o Rally Madeira Legend segue agora para três dias de classificativas nas estradas da Região, prometendo reviver momentos marcantes do automobilismo madeirense e prolongar a emoção já sentida na cerimónia inaugural.