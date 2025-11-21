Derrame de combustível no Curral das Freiras motiva trabalhos de limpeza

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão, neste momento, a proceder à limpeza da estrada no Curral das Freitas que se encontrava combustível.

A limpeza, que tem cerca de 2 quilómetros de extensão, está a ocorrer entre o túnel e o centro do Curral das Freiras. Por esta razão, é solicitado aos condutores precaução na circulação.

No local estão dois elementos da corporação apoiados por uma viatura.