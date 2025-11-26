Crime encriptado arrasa investidores e 'pseudo-investidores' no mercado das criptomoedas

O universo das criptomoedas cresceu a uma velocidade impressionante e atrai cada vez mais investidores, desde os mais experientes aos mais curiosos que procuram ganhos rápidos. Mas, tal como alerta a Polícia Judiciária (PJ), este é também um terreno fértil para crimes altamente sofisticados, burlas qualificadas e fraude informática.

"Experientes, inexperientes, a moeda 'invisível', é moda, febre, gera muitas transacções, mas também crimes de burla qualificada e falsidade informática", alerta a autoridade, que deixa algumas recomendações.

Como diz a própria PJ, trata-se de um cenário onde as moedas são "tão virtuais, que desaparecem". Para evitar cair em esquemas que prometem lucros fáceis e acabam em prejuízos devastadores, é fundamental compreender os riscos e seguir recomendações de segurança.

Ganhos rápidos? Desconfie

"Não se deixe iludir por promessas de rentabilidade garantida e imediata. Neste mercado, isso não existe".

Anúncios e oportunidades online

Publicidades nas redes sociais, “notícias” manipuladas e contactos diretos após um simples registo devem ser vistos com desconfiança. "Verifique oportunidades de investimento que surgem nas redes sociais, junto das entidades oficiais", sublinha a PJ.

Falta de experiência = maior risco

Se não tem "bagagem" em aplicações financeiras, não invista sem orientação prévia e, muito menos, se aventure de cabeça em oportunidades que surgem em anúncios/ notícias na internet.

Verifique sempre as entidades

Confirme e informe-se sobre a credibilidade das plataformas junto de organismos oficiais como a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Banco de Portugal.

Nunca dê acesso remoto ao seu dispositivo

Muitos dos esquemas começam com o pedido para instalar aplicações que permitem ao burlão controlar o computador ou telemóvel da vítima.

Por isso, "desconfie de contactos directos e insistentes" logo após p registo nalguma plataforma de investimento que fez através das redes sociais. Além disso, recuse permissão à instalação de programas de acesso remoto no seu computador ou telemóvel.

"Nunca dê acesso directo às suas contas. Ninguém vai ajudá-lo a realizar dinheiro. Seja prudente e sensato. Afaste-se do precipício financeiro, de perder todo o dinheiro que investiu", conclui a Polícia Judiciária.