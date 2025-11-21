Mendes acusa Cotrim de desonestidade e de "usar piores truques da política tradicional"

O candidato presidencial Luís Marques Mendes acusou hoje o seu adversário Cotrim Figueiredo de desonestidade, indignidade e de "usar os piores truques da política tradicional", negando pressões suas ou da candidatura sobre o antigo presidente da IL.

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita à feira Decorhotel, em Lisboa, Mendes foi questionado sobre a entrevista ao Expresso do candidato apoiado pela IL, Cotrim Figueiredo, na qual este disse ter recebido pressões de outras candidaturas para não ser candidato a Presidente, apontando a de Marques Mendes (sem revelar quem o teria pressionado).

"Nunca na vida fiz qualquer pressão junto de João Cotrim Figueiredo. Não falo com ele há mais de dois anos. E também ninguém da minha candidatura alguma vez foi mandatado para ter qualquer conversa com ele nesse sentido. A notícia é, portanto, completamente falsa, fantasiosa e um abuso, uma indignidade", disse.

O candidato apoiado por PSD e CDS-PP fez, depois, a sua leitura política sobre estas declarações do antigo presidente dos liberais.

"Acontece porque eu estou a subir nas sondagens. E eu já imaginava que, subindo nas sondagens, começavam as falsidades e os ataques pessoais. Só não estava à espera que viessem da Iniciativa Liberal e do candidato da IL", disse.

Marques Mendes frisou que o candidato da IL "é um dos que se apresenta a dizer que quer mudar e melhorar a forma de fazer política".

"Como se cê ele está a usar os piores truques da velha política tradicional. Isto é uma verdadeira indignidade e uma desonestidade", disse.

Questionado sobre as palavras de Cotrim, na mesma entrevista, de que não sabe se existiram interesses por detrás dos comentários televisivos do antigo líder do PSD, respondeu que apenas tinha um objetivo.

"Sempre tive um interesse quando comentei durante 12 anos: ser útil ao público. Ter informações, análises e comentários que fossem úteis às pessoas. E é por isso que tinha normalmente mais de um milhão de espetadores e ainda hoje as pessoas têm saudades dos meus comentários, como me dizem na rua", afirmou.